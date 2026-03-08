Nella serata del 7 marzo, un tram è deragliato vicino alla stazione Centrale di Milano. L’incidente si è verificato in un'area densamente frequentata, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le autorità stanno indagando sulle cause del deragliamento e stanno intervenendo per mettere in sicurezza la zona. La circolazione dei mezzi pubblici nella zona è temporaneamente rallentata.

Secondo deragliamento di un tram a Milano in poco più di una settimana; fortunatamente questa volta non ci sono state vittime. Nella serata di sabato 7 marzo, dopo le 22, un mezzo Atm della linea 12 diretto al deposito di via Leoncavallo, è uscito dai binari mentre percorreva una curva in via Luigi Galvani, all'angolo con via Fabio Filzi, non lontano dalla stazione Centrale. A bordo non c'erano passeggeri. Il tram non si è ribaltato, nessuno è rimasto ferito. Dalle prime ricostruzioni, è possibile che il deragliamento sia stato provocato da un bullone sulla sede tramviaria. Le indagini sono in corso. Di ben altra gravità è stato il deragliamento del 27 febbraio in viale Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un altro tram è deragliato a Milano

Un tram è deragliato a MilanoNon è ancora chiaro cosa sia successo ma secondo Ansa ci sono diverse persone ferite e alcune sarebbero incastrate sotto al mezzo Venerdì pomeriggio...

Tram deragliato a Milano: fiori bianchi Atm su luogo incidente a MilanoDue mazzi di fiori bianchi, tra cui rose e calle, sono stati portati da personale di Atm, Azienda trasporti milanesi, sul luogo dove nel pomeriggio...

TRAM DERAGLIATO A MILANO: UNA DELLE DUE VITTIME ABITAVA A VIGEVANO

Contenuti utili per approfondire Un altro tram è deragliato a Milano.

Temi più discussi: La telecamera, la velocità e lo scambio: cosa sappiamo fino ad ora sull'incidente del tram; Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: due morti e almeno 54 feriti. È arrivato velocissimo, poi lo schianto. Il conducente: Mi sono sentito male; Tram deragliato a Milano vicino alla stazione Centrale, è il secondo incidente in pochi giorni; Milano, tram deraglia: 2 vittime. L'autista: 'Mi sono sentito male'.

Tram deragliato a Milano vicino alla stazione Centrale, è il secondo incidente in pochi giorniUn tram deraglia nei pressi della stazione Centrale a Milano, non ci sono feriti: secondo caso dopo il grave incidente del 27 febbraio ... virgilio.it

Un altro tram deragliato: nessun feritoUn Jumbo della flotta Atm esce dai binari in zona Stazione Centrale. A bordo solo il conducente. A causare l'incidente un bullone sui binari ... rainews.it

Spesso gli orari dei turni negli ospedali della città superano i limiti di legge e gli stipendi non equiparano enormi sforzi. Gli specializzandi a Milano sono 6mila e denunciano un sistema di sfruttamento. Storie, testimonianze e dati - facebook.com facebook

San Siro sarà sempre un posto speciale per me. Tanti ricordi indimenticabili su quel campo. Il derby di Milano è qualcosa di unico. San Siro will always be a special place for me. So many unforgettable memories on that pitch. The Milano derby is truly unique. x.com