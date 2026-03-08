Un altro terremoto sulla Sr429 Il terzo lotto? Slitterà ancora

Un nuovo terremoto sulla Sr429, questa volta legato al terzo lotto della Sr425, che non sarà completato entro il 9 ottobre come indicato sul sito della presidenza del Consiglio. La data di consegna prevista viene posticipata ancora una volta, e la data di fine lavori si allontana rispetto alle stime iniziali. La situazione riguarda direttamente i lavori in corso e le tempistiche di completamento del progetto.

Valdelsa, 8 marzo 2026 – Il terzo lotto della SR425 “non sarà ultimato entro il prossimo 9 ottobre”, ossia la scadenza attualmente prevista sul portale online della presidenza del Consiglio dei ministri “Open Coesione“. Lo hanno fatto sapere i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi e Claudio Gemelli, sulla base della risposta ottenuta dall’amministrazione regionale a seguito di un’interrogazione da loro presentata sull’argomento. Il maxi-cantiere da oltre trenta milioni di euro, avviato più di un paio d’anni fa, era tornato alla ribalta delle cronache nell’ottobre del 2024, a causa delle intense piogge che contribuirono a causare l’alluvione a Malacoda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

