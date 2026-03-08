un aiuto per il cuore la nuova tecnica per la fibrillazione

Una nuova tecnica per il trattamento della fibrillazione atriale è stata adottata dalla Asl Toscana centro nei suoi tre ospedali di Santa Maria Annunziata, Santa Maria Nuova a Firenze e San Giuseppe a Empoli. La procedura, recentemente introdotta, mira a migliorare le cure per questa condizione cardiaca. La presenza di questa innovazione rappresenta un passo avanti nella gestione dei pazienti affetti da questa aritmia.

È una tecnica nuova, praticata per curare la fibrillazione atriale, e la Asl Toscana centro adesso l’ha adottata nei suoi tre ospedali di Santa Maria Annunziata e Santa Maria Nuova a Firenze e San Giuseppe a Empoli. È la metodica dell’elettroporazione, definita “ablazione a campo pulsato” o più semplicemente “PFA” (Pulsed Field Ablation), la tecnica di più recente introduzione nell’ambito del trattamento della fibrillazione atriale, la più frequente aritmia cardiaca nei paesi occidentali. I primi interventi sono stati eseguiti con successo presso le cardiologie di Santa Maria Annunziata e Santa Maria Nuova. "La PFA condivide con le ablazioni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

