Umbria anziani vanno in cerca di asparagi e precipitano in un fosso

Una coppia di anziani è rimasta coinvolta in un incidente mentre cercava asparagi in un'area dell'Umbria. Durante l'escursione hanno perso l'equilibrio e sono caduti in un fosso ricoperto di rovi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza ai due anziani e li hanno estratti dal fosso. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

Momenti di paura per una coppia di anziani precipitati in un fosso pieno di rovi mentre andavano alla ricerca di asparagi Momenti di paura per una coppia di anziani precipitati in un fosso pieno di rovi mentre andavano alla ricerca di asparagi. L'episodio si è verificato nella prima serata di ieri, 7 marzo, nella zona di San Bartolomeo a Terni. Dopo la caduta le loro grida di aiuto sono state avvertite da alcuni passanti lungo la strada vicina, che hanno lanciato l'allarme. I vigili del fuoco e il soccorso alpino e speleologico dell'Umbria li hanno ritrovati e recuperati.