Venerdì sera all’interno del Grand Hotel Umberto I, l’antico policlinico più grande d’Italia, si sono trovate 18 persone senza casa, tra cui un uomo di oltre 80 anni. Sette di loro erano in sale d’attesa e locali tecnici, mentre altri si trovavano nei corridoi dell’edificio. Nessuna delle persone presenti aveva una sistemazione temporanea o stabile all’interno dell’ospedale.

Senzatetto e sbandati sfrattati dal "Grand Hotel Umberto I". Nell'antico policlinico più grande d'Italia sul calar della sera trovavano rifugio tanti senza fissa dimora: venerdì notte c'era anche un barbone di più di 80 anni tra le 18 persone che stazionavano all'interno del nosocomio. Due di loro proprio bivaccano tutto il giorno in alcuni spazi inutilizzati della struttura sanitaria: si tratta di 2 uomini italiani, di 39 e 42 anni, senzatetto e senza lavoro, che sono stati sanzionati per violazione del divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento dall'area e l'applicazione della sanzione prevista di 500 euro. «Non sono risultati collaborativi - hanno spiegato i militari - e hanno rifiutato una sistemazione dignitosa alternativa», al pari dell'ultra-80enne allontanato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Umberto I, da locali tecnici e sale d'attesa spuntano 18 clochard

Umberto Tozzi, sale l’attesa per l’ultimo tour nei palasportManca poco alle ultime date della tournée mondiale di Umberto Tozzi con cui l’artista dà il suo addio alla scena live.

Liste d'attesa chiuse ed esami medici non prenotabili, spuntano altri 18 casi: "Dopo 8-10 mesi ancora in attesa di una visita, tra questi due malati oncologici"“Diciotto casi di persone che dopo 8-10 mesi non hanno ancora una data per potersi fare visitare nelle strutture pubbliche di Psrma e provincia.

Tutto quello che riguarda Umberto I da locali tecnici e sale....

Temi più discussi: Belluno, restyling di una via del centro città pagato da donatore: Ci sarà un limite di velocità a 30 chilometri orari; Scarpe, alimentari ed estetista. Il commercio cambia volto; Sagre umbre, buco nei dati: Non sappiamo se i prodotti sono davvero locali; Ad Avigliana le riprese di un film dark fantasy.

Galleria Umberto I di Napoli, intesa siglata: presidio fisso dei vigili nei locali del ComuneCancelli notturni alla Galleria Umberto: ci sono l’ok definitivo e l’accelerazione ufficiale per la partenza dei lavori. Presto, tra i marmi dell’Ottocento, verrà anche allestito un presidio fisso dei ... ilmattino.it

Policlinico Umberto I: locali affittati a un milione e mai usati. L'ex direttore Montaguti nei guaiPrima la stipula del contratto. Poi il dietrofront. Morale: i vertici del Policlinico Umberto I sono stati costretti a pagare un milione - 967.818 euro per la precisione - alla Roan Immobiliare per ... roma.corriere.it

Canzoni dimenticate. . Donna amante mia . Umberto Tozzi - facebook.com facebook

“La guerra moderna è sempre capitalista” Parla Emiliano Brancaccio Umberto De Giovannangeli, l’Unità x.com