Ultimissime Juve LIVE | vincono i bianconeri 4-0 contro il Pisa parla Spalletti post-partita

La Juventus ha vinto 4-0 contro il Pisa nella partita più recente, con il tecnico che ha commentato l'incontro dopo il fischio finale. La redazione di JuventusNews24 ha aggiornato in tempo reale le notizie più recenti, offrendo un quadro completo delle ultime ore in casa bianconera. La giornata si è conclusa con questa vittoria e le dichiarazioni del tecnico.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 7 marzo 2026. Conferenza stampa Spalletti post Juve Pisa: «David è un giocatore non da contatto, quando gli butti palla addosso diventa una prigione! Sul discorso a fine primo tempo e l'abbraccio della squadra dico questo». Ore 00.00 – Conferenza stampa Spalletti post Juve Pisa: le sue dichiarazioni dopo il match della 28ª giornata di Serie A 202526 Pagelle Juve Pisa: Yildiz is back (sotto porta), Boga dà la scossa vincente.