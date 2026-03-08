Ultimissime Juve LIVE | Boga sempre più bianconero Barcellona su Locatelli

Da juventusnews24.com 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore la Juventus ha finalizzato l'acquisto di Boga, che diventa ufficialmente un giocatore bianconero. Nel frattempo, il Barcellona ha manifestato interesse per Locatelli, che è al centro delle trattative di mercato. La redazione di JuventusNews24 aggiorna in tempo reale sulle novità che riguardano la squadra e le possibili mosse future.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 8 marzo 2026. Locatelli Barcellona, blaugrana pronti a fare sul serio per il centrocampista: dal rinnovo con la Juve agli scenari estivi, cosa filtra. Ore 21:00 – Locatelli Barcellona, i blaugrana puntano il centrocampista per l’estate ma la dirigenza lavora al prolungamento del contratto senza esitazioni Boga sempre più cuore bianconero: il messaggio social dopo il gol al Pisa accende i tifosi della Juventus! – FOTO. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

