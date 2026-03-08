Ultimissime Juve LIVE | Boga sempre più bianconero Barcellona su Locatelli

Nelle ultime ore la Juventus ha finalizzato l'acquisto di Boga, che diventa ufficialmente un giocatore bianconero. Nel frattempo, il Barcellona ha manifestato interesse per Locatelli, che è al centro delle trattative di mercato. La redazione di JuventusNews24 aggiorna in tempo reale sulle novità che riguardano la squadra e le possibili mosse future.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 8 marzo 2026. Locatelli Barcellona, blaugrana pronti a fare sul serio per il centrocampista: dal rinnovo con la Juve agli scenari estivi, cosa filtra. Ore 21:00 – Locatelli Barcellona, i blaugrana puntano il centrocampista per l’estate ma la dirigenza lavora al prolungamento del contratto senza esitazioni Boga sempre più cuore bianconero: il messaggio social dopo il gol al Pisa accende i tifosi della Juventus! – FOTO. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Boga sempre più bianconero, Barcellona su Locatelli Ultimissime Juve LIVE: novità sul possibile accordo Vlahovic-Milan, Locatelli e Perin respingono i rumors su DavidVicario Juventus: la dirigenza è sulle sue tracce ma c’è la concorrenza di una rivale bianconera. Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: Mateta, pista sempre più complicata. Le probabili formazioni di Juve Benfica Tutto quello che riguarda Ultimissime Juve. Temi più discussi: L'ambizione Champions della Juve e le ultime speranze del Pisa Serie A Enilive; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Juve, Spalletti dopo il 4-0: Yildiz meglio insieme a un centravanti, Boga...; Roma - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT. Boga sempre più centrale nel progetto Juve: riscatto confermato e nuovo contratto fino al 2029, tutti i dettagli dell’operazioneBoga sempre più centrale nel progetto Juve: riscatto confermato e nuovo contratto fino al 2029, tutti i dettagli dell’operazione La scommessa invernale della Juventus si è trasformata in una solida ce ... calcionews24.com boga gol roma juveRoma Juve, cos’è successo tra Boga e Spalletti poco prima del gol del 3-2 dell’attaccante bianconero. Vediamo la rivelazione e i dettagli La Juve esce dall’Olimpico con un pareggio per 3-3 dopo una ga ... juventusnews24.com Ultimissime Juve LIVE Le principali notizie di giornata - facebook.com facebook Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti x.com