Ufficio postale in rosa a Latina | su otto dipendenti sette sono donne

A Latina, sette dei otto dipendenti dell’ufficio postale sono donne, confermando la presenza femminile predominante in questa filiale. Poste Italiane mantiene questa tendenza anche negli altri 87 uffici della provincia, dove le donne costituiscono il 59% della forza lavoro. Questa percentuale si attesta cinque punti sopra la media nazionale, evidenziando una presenza femminile consolidata nel settore postale locale.

E la direttrice è Valeria Tripodi: “È un valore aggiunto”. E negli uffici postali della provincia pontina il 59% del personale è rappresentato da donne Poste Italiane si conferma un’azienda al femminile anche in provincia di Latina. Con particolare riferimento agli 87 uffici postali del territorio, infatti, le donne rappresentano il 59% della forza lavoro, cinque punti percentuali sopra la media nazionale. Un bilancio che viene stilato in occasione della Giornata internazionale delle donne. Tra le sedi più piccole, fino a quattro dipendenti, sono 15 gli uffici postali con personale interamente al femminile. Tra questi, Aprilia 2 (via Goito), Borgo Montenero, Borgo San Michele, Roccagorga, S. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

