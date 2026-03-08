Ucraina l’analisi di Putin | Crisi colpa di errore sistemico dei Paesi occidentali

Il presidente russo ha dichiarato che la crisi in Ucraina è provocata da un errore sistemico commesso dai Paesi occidentali. Durante un’intervista alla televisione russa Vesti, ha spiegato la sua visione riguardo alle cause del conflitto senza entrare in dettagli specifici. Le sue parole si concentrano sulla responsabilità attribuita ai Paesi occidentali per la situazione attuale.

(Adnkronos) – La crisi ucraina è il risultato di un errore sistemico da parte dei Paesi occidentali. Ad affermarlo è il presidente russo Vladimir Putin parlando con l'emittente russa Vesti. "Si può affermare con certezza che tutto ciò che sta accadendo ora in Ucraina è, senza dubbio, un errore, principalmente da parte dei Paesi occidentali.. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

«Putin vuole tutta l’Ucraina e potrebbe diventare una minaccia per i paesi baltici». L’analisi degli 007 Usa e del Regno UnitoMentre si tratta sul possibile trilaterale «Ucraina, America e Russia» a Miami le agenzie d’intelligence americane avvisano su Vladimir Putin: non...

Leggi anche: Ucraina-Russia, gli annunci trionfali di Putin e le vere conquiste: l’analisi

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ucraina l'analisi di Putin Crisi colpa....

Temi più discussi: Trump punta a una soluzione venezuelana ma potrebbe finire come Putin in Ucraina; 'La guerra è esistenziale sia per l'Iran che per Trump. E la Russia è tra i vincitori'. L'analisi di Pedde; La guerra in Ucraina vista dal fronte, dove i soldati russi sono sempre meno (e l'Iran impara dalle battaglie dei droni); L’exit strategy per la pace in Ucraina va costruita all’Onu.

L’Ucraina e l’incubo di un quinto anno di guerra. L’analisi di D’AnnaNuvole basse. Giornata cupa, a tratti piovosa e a Kyiv. Alla messa mattutina nella Chiesa ortodossa di Sant’Andrea, una delle dieci cattedrali della capitale ucraina, anziani fedeli accendono candele ... formiche.net

Guerra in Ucraina, le cifre impressionanti (e inesorabili) dopo quattro anni di conflitto aperto tra Kyiv e MoscaA quattro anni dall'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, il numero dei soldati morti in battaglia continua a crescere. I documenti parlano di 2 milioni di vittime nei prossimi mesi ... wired.it

Nella seconda città più grande dell’Ucraina un missile russo ha colpito un edificio residenziale di cinque piani - facebook.com facebook

#Ucraina 10 le vittime del bombardamento russo su Kharkiv, contro un grattacielo; 2 sono bimbi. Colpiti con missili della difesa ucraina un deposito e un sito di lancio per droni nell'area dell'aeroporto di Donetsk occupata dalla Russia. x.com