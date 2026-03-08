Lunedì, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco nella regione di Belgorod, entrando nel territorio russo. Le forze di Kiev hanno colpito obiettivi nella zona, provocando danni e spostando l'attenzione sui movimenti militari oltre i confini ufficiali del conflitto. Questa azione rappresenta un nuovo episodio nell'evoluzione della guerra tra Ucraina e Russia.

Il fronte della guerra tra Ucraina e Russia continua a spostarsi oltre i confini tradizionali del campo di battaglia. Nelle ultime ore la regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina, è stata colpita da un attacco missilistico su larga scala attribuito alle forze armate ucraine. A riferirlo è stato il governatore locale Vyacheslav Gladkov, secondo cui i missili hanno provocato gravi danni alle infrastrutture energetiche, anche se al momento non risultano feriti. L’attacco ha preso di mira una delle aree più sensibili della retrovia russa, un territorio che dall’inizio della guerra è diventato un punto nevralgico per i movimenti militari verso il nord-est ucraino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ucraina colpisce Belgorod: il contrattacco di Kiev entra nel cuore della Russia

Leggi anche: Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e droni: raid su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia

Russia, attacco massiccio di Kiev su Belgorod. Peskov: “Non dobbiamo piegarci a Trump”Parlando dei metodi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per risolvere i problemi con la forza, il portavoce presidenziale russo Dmitrij...

Aggiornamenti e notizie su Ucraina colpisce.

Guerra Ucraina Russia, Putin: Kiev-Ue? È la coda che scodinzola il cane. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Putin: Kiev-Ue? È la coda che scodinzola il cane. DIRETTA ... tg24.sky.it

Attacchi transfrontalieri e colloqui a Ginevra: cosa sta accadendo tra Russia e UcrainaMissili nei pressi del confine russo hanno causato interruzioni dei servizi essenziali; nel frattempo i colloqui diplomatici proseguono tra Ucraina, Stati Uniti e attori internazionali con dichiarazio ... notizie.it