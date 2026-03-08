Ucraina all’angolo | Zelensky non gradisce la perdita di attenzioni a causa dell’Iran

L’Ucraina si trova oggi in secondo piano nelle priorità dei governi occidentali e dell’opinione pubblica a causa delle recenti tensioni con l’Iran. Zelensky ha espresso disappunto per la riduzione dell’attenzione dedicata al suo paese, che ora appare meno centrale rispetto alle questioni legate all’Iran. La situazione internazionale si concentra su questi ultimi sviluppi, lasciando l’Ucraina in una posizione meno visibile.

Le ostilità in corso contro l’Iran hanno messo in un angolino l’Ucraina, che oggi si ritrova in terza fila nelle preoccupazioni dell’opinione pubblica e dei governi occidentali. La ragione non sta soltanto nel minore spazio riservatole sui titoli dei quotidiani, ma soprattutto nella coperta corta dei mezzi finanziari e degli arsenali bellici. Molto banalmente, gli Stati Uniti non hanno abbastanza armi per fare la guerra all’Iran e contemporaneamente per darne a Kiev. E i Paesi europei non hanno abbastanza soldi per strapagare le risorse energetiche che oggi devono prendere da Washington invece che dalla Russia o da altri fornitori. Non ne hanno nemmeno per acquistare – sempre dagli USA – le armi da girare agli ucraini. 🔗 Leggi su Follow.it

Guerra Iran impatta sulla crisi Ucraina. Zelensky fissa paletti per la paceSi conferma che la guerra all’Iran avviata da Stati Uniti e Israele ha un impatto sull’altra grande crisi, quella russo-ucraina.

Nella seconda città più grande dell’Ucraina un missile russo ha colpito un edificio residenziale di cinque piani - facebook.com facebook

#Ucraina 10 le vittime del bombardamento russo su Kharkiv, contro un grattacielo; 2 sono bimbi. Colpiti con missili della difesa ucraina un deposito e un sito di lancio per droni nell'area dell'aeroporto di Donetsk occupata dalla Russia. x.com