Il Napoli festeggia il ritorno di De Bruyne e Anguissa, considerati elementi chiave per la squadra, mentre si segnala una certa preoccupazione legata a Vergara. La squadra dimostra di aver ritrovato alcuni dei suoi punti di riferimento, e questa situazione ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La partita o l’evento in questione ha coinvolto direttamente questi protagonisti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ritrova i suoi leader e cambia volto. Come racconta Raffaele Auriemma su Tuttosport, agli azzurri è bastato riabbracciare due dei suoi uomini chiave per ritrovare energia e solidità nella sfida vinta contro il Torino. Il camerunense è entrato all’intervallo al posto di Vergara, mentre il fuoriclasse belga ha fatto il suo ingresso nel finale per sostituire Alisson Santos. Due ritorni che hanno avuto un impatto immediato sulla partita. Conte, ora, può guardare con maggiore fiducia al finale di stagione. Il... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tuttosport: “Napoli: festa De Bruyne-Anguissa, ansia Vergara”

Leggi anche: Tuttosport: “Napoli, conto alla rovescia per Anguissa e De Bruyne: Conte stringe i denti a Verona”

Napoli-Torino 2-1, il Maradona fa festa nel giorno del ritorno di Anguissa e De BruyneNapoli, 6 marzo 2026 - Dopo tanti mesi il Napoli ritrova in panchina i lungodegenti De Bruyne e Anguissa (che entreranno nel secondo tempo) ma...

Contenuti e approfondimenti su Tuttosport Napoli festa De Bruyne....

Temi più discussi: Quando torna De Bruyne? Altro che Napoli-Torino: ecco il vero match in cui potrebbe andare in panchina; Verona-Napoli 0-1: Edmundsson salva a pochi passi dalla linea di porta un tiro di Hojlund; Voti e pagelle Conte, promosso da tutti: Ha le armi per blindare in fretta il posto Champions!; Conte pensa ad una soluzione per migliorare il peggior risultato offensivo del Napoli negli ultimi 15 anni.

Il Napoli ritrova De Bruyne, Anguissa e l’entusiasmo: 2-1 al Torino!Il Napoli s'impone sul Torino in una vera e propria serata di festa che poteva essere rovinata dallo spauracchio finale ... generationsport.it

Conte gela il Napoli: De Bruyne e Anguissa? Non aspettatevi troppo subitoPochi minuti prima del calcio d’inizio tra Napoli e Torino allo stadio Diego Armando Maradona, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN affrontando i ... stadiosport.it

Calcio in Pillole. . Tornano De Bruyne e Anguissa: accoglienza da brividi al Maradona! I tifosi del Napoli emozionati per la standing ovation a Kevin #Napoli #DeBruyne #tifosi #napolitorino #seriea - facebook.com facebook

Napoli, rilancio Champions: Alisson Santos devastante e tornano Anguissa e De Bruyne x.com