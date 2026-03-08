Tuttosport – alla Cremonese non basta Bonazzoli brivido Var nel finale

Nel match tra Lecce e Cremonese, il risultato ha visto la vittoria del team di Eusebio Di Francesco, in un confronto decisivo per la salvezza. La Cremonese, guidata da Bonazzoli, ha tentato di reagire nel finale, ma un intervento del VAR ha deciso la partita. La sfida si è conclusa con il successo del Lecce, senza ulteriori sorprese negli ultimi minuti.

2026-03-08 15:31:00 Torino, l'ultimo titolo di Tuttosport: LECCE – Va al Lecce di Eusebio Di Francesco l'importantissimo scontro diretto in chiave salvezza con la Cremonese. Tra le mura amiche del Via del Mare, la formazione salentina si impone 2-1 grazie alle reti – entrambe nel primo tempo – di Pierotti (22?) e Stulic su calcio di rigore (38?). I grigiorossi di Davide Nicola, che restano terz'ultimi con 24 punti, scivolando a -3 dai rivali odierni, accorciano le distanze con Bonazzoli al 47?, mentre il Var cancella, per un fallo di mano, il pareggio di Payero all'87'. Proteste lombarde nel finale per un possibile penalty sull'ex Toro Sanabria.