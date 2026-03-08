Tutto come previsto? Il risultato della gara di Formula 1 in Australia

In Australia, durante il primo Gran Premio della stagione di Formula 1, la Mercedes ha ottenuto una doppietta con George Russell che si è piazzato primo e Kimi Antonelli che ha concluso secondo. La gara si è svolta a Melbourne e ha visto i piloti confrontarsi su un circuito molto atteso. La corsa si è conclusa con questa classifica, confermando le aspettative di inizio campionato.

A Melbourne, primo Gp della stagione, doppietta Mercedes con la vittoria del britannico George Russell davanti a Kimi Antonelli. Terza la Ferrari di Charles Leclerc e quarta l'altra rossa di Lewis Hamilton. Quinto l'iridato Lando Norris su McLaren davanti a Max Verstappen scattato in penultima fila. Era dal 2019 che un pilota italiano non saliva sul podio del Gp d'Australia (l'ultimo fu Jarno Trulli). Oscar Piastri, vicecampione in carica, si è dovuto ritirare per un incidente nel giro di uscita dai box prima del via. Per Russell si tratta della sesta vittoria in carriera e per Antonelli il quarto podio. Il Gp ha confermato la competitività della Mercedes con l'introduzione delle nuove regole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

