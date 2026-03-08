Trump prega con i pastori evangelici scatenando grandi polemiche VIDEO

Un video mostra il presidente degli Stati Uniti mentre prega con un gruppo di pastori evangelici nello Studio Ovale. Il filmato ha rapidamente diffuso tra gli utenti online, diventando uno dei contenuti più discussi delle ultime ore. La scena ha suscitato molte reazioni sui social, attirando l’attenzione su un momento di incontri pubblici tra il leader e rappresentanti religiosi.

Un video che mostra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump impegnato in una preghiera insieme a un gruppo di pastori evangelici nello Studio Ovale ha fatto rapidamente il giro del web, diventando uno dei contenuti più commentati delle ultime ore. Le immagini mostrano un momento di raccoglimento attorno al presidente, con i religiosi che pregano per lui e per il Paese e la diffusione del filmato ha generato reazioni molto diverse: alcuni lo interpretano come un gesto di sostegno spirituale, mentre altri lo considerano problematico per il ruolo istituzionale della Casa Bianca. La7 riporta che il filmato è stato pubblicato sui social da Dan Scavino, uno dei collaboratori più fidati e storici di Trump.