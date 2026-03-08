Trump inizia ad affrontare la parte brutta della guerra

I corpi dei primi sei militari statunitensi morti durante il conflitto con l’Iran sono stati trasferiti sabato alla base aerea di Dover, nel Delaware. La notizia arriva mentre l’amministrazione statunitense conferma l’inizio di operazioni militari più intense e dirette nel conflitto in corso. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli delle operazioni o sulle responsabilità dei decessi.

I corpi dei primi sei militari statunitensi morti nella guerra con l’Iran sono arrivati sabato alla base aerea di Dover, nel Delaware. Ad accogliere il ritorno dei feretri c'era il presidente Donald Trump insieme ad altri alti funzionari dell’amministrazione e delle forze armate. Le bare, coperte dalla bandiera americana, sono state fatte scendere da un aereo da trasporto militare C-17 durante il tradizionale dignified transfer, il rito con cui gli Stati Uniti accolgono i soldati caduti all’estero. Trump ha salutato in silenzio accanto al vicepresidente JD Vance, al segretario alla Difesa Pete Hegseth e ad altri rappresentanti politici e militari. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump inizia ad affrontare la "parte brutta della guerra" L’orsetta Nina torna libera in Abruzzo per affrontare il letargo: “Ora inizia la parte più delicata”L'orsetta marsicana Nina è stata liberata nei boschi d’Abruzzo: ora affronterà il primo letargo della sua vita in natura. Venerdì ore 20:30: si parte. A Pesaro inizia una guerraO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Tre partite che valgono una stagione,... Trump: Putin mi ha deluso, ma voglio evitare la terza guerra mondiale Aggiornamenti e notizie su Trump inizia. Discussioni sull' argomento La guerra all'Iran è un affare per Donald Trump, mentre a Giorgia Meloni non tornano più i conti; Attacco all’Iran, Sánchez fa muro a Trump: Non saremo coinvolti nelle missioni; Die MAGA-Bewegung am Scheideweg: Zwischen Iran-Krieg, Schulden-Schock und Truth-Social-Pleite: Donald Trumps Kartenhaus beginnt zu wackeln - Xpert.Digital; Usa. Stablecoin, Trump & family. Trump inizia ad affrontare la parte brutta della guerraSono tornati in America i corpi dei primi soldati morti nella guerra contro l'Iran. Il presidente non ha escluso l’eventualità di un intervento di terra se ci fosse una ragione molto valida. Una br ... ilfoglio.it Dall’inizio della legislatura Meloni si vanta delle sue relazioni internazionali e del rapporto con Trump. Ma poi, quando il suo amichetto inizia a bombardare e gettare il mondo nel caos, scopriamo che Meloni non riceve nemmeno un messaggio whatsapp. Il mi - facebook.com facebook Inizia una nuova puntata di #Giletti1025 Trump, Israele e l'Occidente si devono fermare in Iran o l'operazione è giusta e dobbiamo unirci anche noi 02 25 15 15 LIVE: Link in Bio x.com