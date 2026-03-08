Trump elogia Meloni il Pd sulle barricate | Grave e inquietante

In un’intervista al Corriere della Sera, Donald Trump ha elogiato Giorgia Meloni, definendola una “grande leader” e sua amica, affermando che “cerca sempre di aiutare”. La reazione del Partito Democratico è stata di forte opposizione, con commenti che definiscono le sue parole “grave e inquietante”. Le dichiarazioni di Trump e le risposte politiche sono state al centro dell’attenzione nelle ultime ore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole di Trump su Giorgia Meloni. In un’intervista riportata dal Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Giorgia Meloni “cerca sempre di aiutare”, definendola una “grande leader” e sua amica. La frase è stata pronunciata nel contesto di un colloquio telefonico riguardante il ruolo dell’Italia nella guerra condotta dagli Stati Uniti e da Israele in Iran. La reazione del Partito Democratico. Il Pd è subito intervenuto con dure parole: secondo i Democratici, l’affermazione di Trump è “grave e inquietante”, soprattutto alla luce di un conflitto illegale che ha destabilizzato il Medio Oriente e il Mediterraneo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

