Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato pubblicamente la leader italiana, definendola una grande figura e affermando di amare l’Italia. In un discorso, ha anche dichiarato che non si sente più necessario il sostegno a Starmer. Le sue parole sono state pronunciate durante un evento pubblico, attirando l’attenzione dei media italiani e internazionali. Nessuna altra informazione sui motivi di queste dichiarazioni è stata fornita.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a esprimere apprezzamento per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e per la disponibilità dell’Italia ad aiutare gli Stati Uniti e Israele nel contesto della guerra all’Iran, in un’intervista telefonica concessa al quotidiano “Corriere della Sera”. “Amo l’Italia, penso che sia una grande leader”, ha detto Trump, aggiungendo che Meloni “cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica”. Il presidente ha parlato da Mar-a-Lago, in Florida, al termine del vertice dell’iniziativa regionale di sicurezza “Scudo delle Americhe”, prima di volare a Dover, in Delaware, per la cerimonia di arrivo delle salme dei soldati Usa caduti in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump elogia l’amica Giorgia: “Meloni è una grande leader, amo l’Italia. Starmer? Non ci serve più”

Leggi anche: Iran, Trump: “Meloni è mia amica e una grande leader, cerca sempre aiutare”

Leggi anche: Iran, Teheran: “Combatteremo per almeno 6 mesi”. Trump elogia Meloni: “Ottima leader e mia amica” – La diretta

Trump “piropea” a Giorgia Meloni en plena cumbre y levanta críticas: “Hermosa”

Tutto quello che riguarda Trump elogia.

Temi più discussi: Trump blinda l'asse con Meloni: È un’ottima leader, l’Italia cerca sempre di aiutare. Ma è gelo con Londra: Starmer? Non è Churchill; Urso, Meloni e gli amici dell’industria: attacco alle politiche verdi dell’Ue; Iran, tutte le notizie di oggi sulla guerra - Radio Studio90 Italia; Farage critica il primo ministro britannico per la straordinaria mancanza di sostegno agli attacchi di Trump in Iran.

Trump elogia Meloni e scarica Londra e Madrid: Amo l'Italia, Giorgia una grande leaderAmo l'Italia, penso che sia una grande leader. Cerca sempre di aiutare, è un'ottima leader ed è una mia amica: ... iltempo.it

Donald Trump: Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare: è un'ottima leader e un'amicaIl presidente degli Stati Uniti elogia la premier. Intanto il governo italiano si coordina con Francia, Germania e Regno Unito la risposta alla crisi in Medio ... huffingtonpost.it

Il presidente Usa risponde al telefono ad una domanda del Corriere della Sera sull'invio di forze della Marina italiana per difendere #Cipro. #Trump elogia la premier:"Cerca sempre di aiutare, è un'ottima leader ed è una mia amica". #Meloni nell'annunciare l'i - facebook.com facebook

Il presidente Donald Trump elogia la premier Giorgia Meloni in un’intervista al Corriere della Sera. «Amo l’Italia, Giorgia Meloni è una grande leader, cerca sempre di aiutare ed è una mia amica» x.com