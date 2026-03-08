trump attacca di nuovo il regno unito per i mancati aiuti nella guerra in iran e londra risponde

Il presidente degli Stati Uniti ha criticato il Regno Unito per aver evitato di offrire aiuti nella guerra in Iran. La risposta di Londra è arrivata attraverso una dichiarazione in cui si afferma che gli alleati leali sono già coinvolti. Trump ha dichiarato che non gli importa molto, ma ha anche precisato che alcuni partner sono già presenti nel conflitto.

Dice che non gliene importa nulla, ma allo stesso tempo precisa che gli alleati “leali sono già dentro”. Donald Trump torna ad attaccare il Regno Unito dopo aver derubricato la levatura di premier Keir Starmer, definito “non certo Winston Churchill”. Mai, nella storia tra due i Paesi, storicamente alleati di ferro nello scacchiere internazionale, si erano vissuti giorni così complicati. All’inquilino della Casa Bianca non è andato giù che il governo inglese non abbia concesso all’ esercito statunitense il permesso di utilizzare le basi britanniche per la prima ondata di azioni militari in Iran e ora non risparmia stoccate a Downing Street. “Non mi potrebbe importare di meno”, se gli alleati potessero fare di più per aiutare nella guerra contro l’Iran, ha detto alla Cbs aggiungendo che “possono fare quello che vogliono”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

