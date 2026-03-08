Truffatore della Panda grigia nuove segnalazioni | colpisce anche all' ospedale

Il truffatore della Panda grigia continua a mietere vittime nel lecchese, colpendo sia automobilisti sia persone all’ospedale. Da settimane, utilizza la scusa della carta bloccata nel bancomat per ingannare i passanti, con nuove segnalazioni di comportamenti sospetti nelle ultime ore. Le autorità stanno ricevendo richieste di aiuto e dettagli da parte di cittadini che hanno incontrato il truffatore.

Dopo la pubblicazione dell'articolo su LeccoToday, altre vittime raccontano: "L'ho visto chiedere soldi agli anziani fuori dal pronto soccorso". Avvistato anche al benzinaio di via Fiandra. Opera sempre in orario serale e notturno Non si ferma il truffatore della Panda grigia che da settimane sta prendendo di mira automobilisti e cittadini nel lecchese con la storia della carta bloccata nel bancomat. Dopo la pubblicazione dell'articolo su LeccoToday che raccontava degli episodi vicino alla Strada Statale 36 e a Oggiono, sono arrivate altre segnalazioni che ampliano la mappa delle zone colpite e confermano il modus operandi del malintenzionato.