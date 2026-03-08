Troppo brutta per essere vera l' Apu perde in casa contro Varese

L'Apu perde in casa contro Varese in una partita segnata dall'assenza di Calzavara e Bendzius. La squadra locale si è trovata in difficoltà fin dall'inizio, mentre Varese si è dimostrata molto più efficace nel corso dell'incontro. La gara si conclude con una sconfitta per gli ospiti, che non sono riusciti a mettere in discussione il risultato.

I friulani hanno sofferto tutta la partita contro una squadra completamente rivoluzionata negli ultimi mesi. Calzavara e Bendzius out, sotto tono tutta la squadra. L'unica eccezione è Mekowulu, sempre più dominante in area L'aria di primavera non fa bene all'Apu. Privi di Calzavara e Bendzius, i bianconeri non sono mai stati veramente in partita contro una Varese totalmente rigenerata negli ultimi mesi. I lombardi, infatti, dopo un pessimo inizio di campionato, hanno cambiato alcuni tasselli e ritrovato gioco e risultati, battendo recentemente anche due big come Milano e Brescia. Il buon momento di forma dell'Openjobmetis si è visto fin dall'inizio, quando con una pioggia di triple hanno subito fatto capire ai friulani che oggi sarebbe stata durissima, con 28 punti già nel primo quarto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

