Trofeo Fratta Grand Prix Due novità per la gara delle automobiline a pedali

Quest’anno si svolge la quarta edizione del Trofeo Fratta Grand Prix delle automobiline a pedali, una gara che richiama numerosi partecipanti. Sono state introdotte due novità rispetto alle edizioni precedenti, attirando l’attenzione degli appassionati e degli organizzatori. La manifestazione si svolge in una località ancora da definire e coinvolge giovani piloti di diverse età.

Quarta edizione quest'anno per il Trofeo Fratta Grand Prix delle automobiline a pedali, con importanti novità. La prima, un circuito ripensato che stavolta sarà percorso al contrario per rendere più difficile (ed entusiasmante) la gara; la seconda novità una "corsa" tutta dedicata ai bambini. La manifestazione, che vedrà sfidarsi una decina di equipaggi (ma potrebbero essere di più se le iscrizioni confermeranno le attese), si terrà nel pomeriggio del 31 maggio in un'unica giornata. Confermati intanto i team dello scorso: Baffo Tauri, Speeda Racing Team, Team Mé Corse, MB Team, Le Carpini Racing, Ctr Team, MC Team, MR Team.