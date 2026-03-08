Oggi a Nonantola si svolge il Trofeo Città di Nonantola con la partecipazione dei migliori juniores. La giornata inizia alle 12 con il Gran Premio Foma, che vede al via 120 donne juniores pronte a correre sugli 8 giri del circuito, per un totale di 76 chilometri. La competizione si svolge nel centro della città e coinvolge numerosi appassionati.

Il Trofeo Città di Nonantola vedrà oggi al via i migliori juniores. Saranno 120 le donne junior ad aprire la giornata nonantolana, con il gp Foma alle ore 12, per contendersi il successo sugli 8 giri del circuito per complessivi 76 chilometri. Ai nastri di partenza anche le nazionali di Polonia e Ucraina, un team messicano, la campionessa italiana Matilde Rossignoli l’argento iridato dell’inseguimento su pista Alessia Orsi (foto) e la gemella Martina di Soliera e la debuttante di categoria Anna Mucciarini di Serramazzoni tricolore allieve 2025. Alle 14.45 (85,5 chilometri) scatteranno 200 juniores con il campione europeo su pista Jacopo Vendramin già sul secondo gradino del podio lo scorso anno e vincitore nel 2024 a Manzolino tra gli allievi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Trofeo Città di Nonantola. In gara i migliori juniores

