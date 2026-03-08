A Treviso, una donna di 40 anni si dedica alla lavorazione artigianale delle fisarmoniche, seguendo la tradizione ereditata dal marchio Galliano Ploner. La sua bottega è l’unica nel paese a produrre questi strumenti interamente a mano, mantenendo viva una tecnica che stava scomparendo. La sua attività rappresenta un esempio di continuità nel settore artigianale delle fisarmoniche.

La bottega di Treviso ospita un’unica artigiana italiana che forgia fisarmoniche interamente a mano. Francesca Gallo, quarantenne, eredita il marchio Galliano Ploner e continua una tradizione che rischiava l’estinzione. In un territorio dove 6.800 donne trevigiane guidano imprese, la sua attività si distingue per la fusione tra arte antica e sensibilità contemporanea. Ogni strumento nasce dalla selezione del legno da frutto fino all’armonizzazione finale, diventando un oggetto unico su misura. Il laboratorio funge da crocevia culturale dove artisti e musicisti si incontrano, mantenendo viva una professione quasi scomparsa. La produzione raggiunge palchi internazionali, dimostrando come l’eccellenza manifatturiera veneta sappia competere globalmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso: un’unica donna forgia fisarmoniche a mano

Porta a casa una bomba della Prima Guerra Mondiale: l’ordigno gli esplode in mano, morto 56enne a TrevisoUn collezionista di reperti bellici, Attilio Frare, 56 anni, è morto il 14 gennaio a Guia di Valdobbiadene nell’esplosione di un ordigno della Prima...

Leggi anche: Donna di Treviso trovata morta a Bolton: arrestato un sospetto

Approfondimenti e contenuti su Treviso un'unica donna forgia....

Discussioni sull' argomento Treviso, scontro frontale, un'auto finisce nel fosso e si ribalta: un uomo di 29 anni muore intrappolato; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Noi musulmane e il nostro 8 Marzo contro la violenza; Governo Meloni, proposta per elminare le consigliere di parità: Schiaffo alle donne.

Treviso, donna investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonaliTragedia nel primo pomeriggio di sabato 6 dicembre a Santa Maria del Rovere, quartiere di Treviso, dove una donna è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali ... rainews.it

Il secondo quarto è combattuto, lo vince Treviso (21-19), 46-48 Umana dopo 20' di gioco, Cole 11, Parks 9, Wiljter 7, #finoallafine x.com

Rubavano farmaci salvavita ad alto costo dagli ospedali per rivenderli all’esterno: smantellato dai Nas di Treviso un traffico illecito di medicinali. Nell’inchiesta sono state denunciate 24 persone: alcuni dipendenti sottraevano i farmaci destinati ai pazienti per i - facebook.com facebook