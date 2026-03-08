Trecento giorni per abbracciare il nuovo magazzino comunale

I lavori per il nuovo magazzino comunale di via Irpinia a Saonara inizieranno il 16 marzo e dureranno circa trecento giorni. L’intervento riguarda la costruzione di una struttura destinata a migliorare la gestione logistica dei servizi comunali e ad ampliare gli spazi assegnati alla Protezione Civile. Questa operazione coinvolge le attività di edilizia pubblica del comune e riguarda direttamente l’amministrazione locale.

I lavori partiranno il 16 marzo in via Irpinia a Saonara e comporteranno un investimento di 650mila euro. Il progetto prevede la costruzione di un fabbricato con superficie coperta di 619,47 metri quadrati Partiranno il 16 marzo i lavori per la realizzazione del nuovo magazzino comunale di via Irpinia, un intervento pensato per migliorare l'organizzazione logistica dei servizi del comune di Saonara e potenziare gli spazi a disposizione della Protezione Civile. L'edificio sorgerà su un lotto di proprietà comunale situato nella zona artigianale di via Irpinia, con una superficie complessiva di 3.778 metri quadrati, classificato dal piano urbanistico vigente in zona destinata a insediamenti produttivi.