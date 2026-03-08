Un agricoltore di quarant’anni di Samassi è morto in Sardegna dopo aver perso il controllo del veicolo sulla Provinciale 56 vicino a Serrenti. L’incidente stradale si è concluso con il veicolo che è finito in un canale, provocando la tragica morte dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Un uomo di quarant’anni ha perso la vita in un incidente stradale nel sud della Sardegna. L’agricoltore, originario di Samassi, è uscito fuori strada sulla Provinciale 56 e si è schiantato in un canale vicino a Serrenti. I soccorritori sono arrivati troppo tardi per salvarlo. Il veicolo dell’automobilista ha attraversato la vegetazione prima di finire nella scarpata. La dinamica precisa dell’evento sta ancora venendo ricostruita dai carabinieri. I vigili del fuoco sono impegnati nel difficile recupero del mezzo caduto. L’impatto sul territorio e il lavoro dei soccorsi. Serrenti si trova ora al centro di un’indagine sulla sicurezza delle strade provinciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in Sardegna: agricoltore muore caduto nel canale

Enea Tonoli muore nel canale Virgilio per salvare l’amato cane: tragedia a MonzambanoEnea Tonoli aveva 46 anni, viveva a Monzambano ed era un dipendente comunale dell’ufficio tecnico.

Esce fuori strada e finisce in un canale, 40enne muore a Serrenti in Sardegna(Adnkronos) – Un automobilista di quarant’anni è morto nel sud Sardegna in un incidente.

Contenuti e approfondimenti su Tragedia in Sardegna agricoltore muore....

Incidente nel Sud Sardegna, muore agricoltore di Samassi di 40 anniL’uomo ha perso il controllo dell’auto sulla Provinciale 56 all’uscita di Serrenti. Il veicolo è finito in un canale ... cosenzachannel.it

Tragedia della strada sulla Provinciale 56, muore un 40enneTragedia della strada sulla provinciale 56 a una quarantina di chilometri di Cagliari: perde la vita un agricoltore 40enne di Samassi. (ANSA) ... ansa.it