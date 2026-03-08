Traffico Roma del 08-03-2026 ore 20 | 30

Sul traffico di Roma del 8 marzo 2026 alle 20:30, si segnalano lavori in corso sulla Salaria, all'altezza dell'aeroporto. La strada è interessata da interventi di manutenzione che stanno causando rallentamenti e code nella zona. La circolazione risulta congestionata in entrambe le direzioni nei tratti interessati dai lavori. Nessun altro dettaglio sulla situazione del traffico è disponibile.

Luceverde Roma e buona domenica proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile la formazione di code Ricordiamo anche i lavori sulla Ardeatina tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia in questo tratto si transita senso unico alternato è frequente la formazione di code di attesa nelle due direzioni in caso di traffico intenso ultimo giorno oggi alla fiera di Roma per il motodays 2026 manifestazione è dedicata interamente al mondo delle due ruote con esposizioni test-ride incontri ricordiamo che per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-03-2026 ore 20:30 Traffico Roma del 08-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma e buona domenica proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in... Traffico Roma del 03-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma traffico da Settecamini alla tangenziale est e quindi in entrata in città ci ritroviamo sulla tangenziale est dalla Nomentana Corso di... Gino Bramieri e Carlo Dapporto | Scandali al mare | Commedia Completa Contenuti e approfondimenti su Traffico Roma del. Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026; Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 marzo; Previsioni traffico-meteo weekend 6-8 marzo 2026; Via Roma chiusa, a Corneto traffico quasi triplicato. Ma la città sta collaborando. Traffico Roma del 08-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma e buona domenica proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 18:25Astral infomobilità un saluto e per ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con il raccordo anulare interessata ... romadailynews.it Via Roma chiusa al traffico a Reggio Calabria. Sul posto pattuglie della Polizia Locale e della Polizia dopo una chiamata anonima che ha fatto scattare i controlli nella zona della residenza universitaria. Area momentaneamente presidiata per verifiche. Leggi l - facebook.com facebook