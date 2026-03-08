Tra prossime scarcerazioni e affiliati già liberi come cambiano gli scenari del clan

La ‘vecchia guardia’ del clan dei Casalesi, composta dai fedelissimi di Michele Zagaria, sta per essere scarcerata e tornare in libertà. Tra queste persone ci sono alcuni affiliati già liberi e altri che stanno per ottenere la liberazione. Gli scenari legati al clan stanno cambiando con il ritorno di questi membri. La notizia riguarda le prossime fasi del processo e i movimenti all’interno dell’organizzazione.

La 'vecchia guardia' del clan dei Casalesi sta per far ritorno a 'casa'. Nello specifico si tratta dei fedelissimi di Michele Zagaria. Scarcerazioni che mettono comunque in stato di allerta le forze dell'ordine anche in virtù dei recenti 'attentati' dinamitardi disseminatisi nell'agro aversano e su cui sta facendo chiarezza la Dda di Napoli.