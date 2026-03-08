Il consigliere comunale dei 5 stelle Matteo Martinelli ha pubblicato un post in cui si complimenta con la giunta di Francesco Persiani per il lavoro svolto nel settore sociale e suggerisce alla giunta di Serena Arrighi di prenderne esempio. Tosi ha commentato lodando Massa sul Sociale e ha affermato che dovrebbe essere considerato un modello.

In questi giorni il consigliere comunale dei 5 stelle Matteo Martinelli ha pubblicato un post dove si congratula per il lavoro svolto in ambito sociale dalla giunta di Francesco Persiani, e dove suggerisce a quella di Serena Arrighi di prendere spunto. Sulla questione interviene il consigliere comunale della Lega Andrea Tosi. "Non spetta a me e non mi interessa entrare nelle polemiche che in questi giorni stanno animando il dibattito politico a Carrara tra movimento 5 stelle e Partito democratico - scrive Tosi -. Quello che voglio invece sottolineare è il lavoro concreto che si sta portando avanti a Massa, sul fronte del sociale. Quello che si sta facendo a Massa è la prova concreta che amministrare bene i territori si può. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Tosi elogia Massa sul Sociale: "Dovremmo prenderne esempio"

