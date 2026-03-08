Torrenti brianzoli | Vasca di laminazione e bypass sono opere inutili e dannose 10 milioni sprecati

I torrenti brianzoli, tra Oggiono e Molteno, vedono crescere i costi delle opere idrauliche, con una spesa di 10 milioni di euro. I rappresentanti della comunità criticano duramente la costruzione di una vasca di laminazione e di un bypass, definendole opere inutili e dannose. Le discussioni si concentrano sull’effettivo valore e sulla pertinenza di queste infrastrutture, mentre i lavori continuano a essere portati avanti.

Fumagalli, presidente del circolo "Ilaria Alpi": "I torrenti Bevera e Gandaloglio non sono canali artificiali. Il vero problema è la confluenza sotto la soletta dell'ex Segalini, ma nessuno interviene" Continuano ad aumentare esponenzialmente i costi per la realizzazione delle opere idrauliche sui torrenti Bevera e Gandaloglio, tra Oggiono e Molteno. Tanti, troppi soldi pubblici per opere idrauliche che rischiano di trasformare i torrenti naturali in canali artificiali! Il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" torna a contestare i progetti milionari: la vasca di laminazione sul torrente Gandaloglio (area tra Oggiono e Molteno) e il nuovo progetto del bypass tra i torrenti Bevera e Gandaloglio nella zona di Raviola, a monte dell'abitato di Molteno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

