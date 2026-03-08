Torneo Nazionale A Mura 2026 | allori per un giovane pugile battipagliese

E' del salernitano il giovane pugile che si è distinto sul ring ne Il Torneo Nazionale "A. Mura" 2026, kermesse per pugili U15-U17 maschili e femminili che si è tenuta dal 6 fino ad oggi, 8 marzo, presso il "Villaggio D'Abruzzo" a Roseto degli Abruzzi. Si tratta di Marco Giaquinto, battipagliese che oggi ha ricevuto gli allori. Allievo della palestra Renè Boxe di Battipaglia, il 13enne è in procinto, dunque, di partecipare a nuove sfide. Un plauso alla promessa del pugilato. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Waqas riapre il locale nel giorno del suo compleanno, festa grande e cena gratis per tutti: "Salerno per me è una famiglia" 8 Marzo: “Cosa dovremmo festeggiare? Niente", il corteo alle 10:30 da piazza Ferrovia 🔗 Leggi su Salernotoday.it

