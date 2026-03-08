Dopo una settimana nelle Maldive, Gabriele afferma di essere tornato a Roma con un volo charter pieno, che ha trasportato anche altri passeggeri. Ringrazia il console e i ragazzi più giovani per il supporto e riferisce che il costo del rientro è stato di circa 1.000 euro. La partenza è avvenuta ieri e il volo ha raggiunto la capitale italiana in giornata.

Bologna, 8 marzo 2026 – "Siamo arrivati a Roma con il volo Charter che è stato riempito completamente anche con gli altri". Il bolognese Gabriele e la sua famiglia sono riusciti a rientrare a casa ieri, dopo circa una settimana bloccati in aeroporto a Malé, Maldive, a causa della guerra in Medio Oriente. Tra i circa 3000 italiani anche 50 bolognesi. Gabriele aveva lamentato come le compagnie aeree "non dessero assistenza" e che tornare a casa avrebbe potuto costare anche 10mila euro. Bloccati alle Maldive, l'ansia di Monica: "Il volo è stato cancellato e l'aeroporto di Malé è preso d'assalto" Il ringraziamento al console "Bisogna dare atto...

Tornati dalle Maldive dopo una settimana, Gabriele: "Grazie al console e ai ragazzi più giovani. 1.000 euro per il rientro"

“Tornare dalle Maldive costa 10mila euro”, lo sfogo di Gabriele, bloccato con la famigliaBologna, 5 marzo 2026 - Anche a Malé (Maldive) il momento non è dei migliori a causa del conflitto in Iran.

Centinaia di italiani in bermuda pretendono il rimpatrio dalle Maldive. La guerra è a 3.000 kmGli italiani in vacanza vogliono il volo di stato perché non trovano più aerei di linea, e quelli che ci sono sono carissimi.

