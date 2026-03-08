Il 20 febbraio, durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Tommaso Giacomel si è ritirato a metà della gara di biathlon, dopo aver guidato inizialmente la competizione. Aveva mostrato ottime prestazioni nelle prime due serie al poligono prima di interrompere la sua partecipazione. Giacomel, noto per le sue attività tra le sgambate in bicicletta e il biathlon, ha lasciato la competizione mentre era in testa.

Lo scorso 20 febbraio, Tommaso Giacomel si ritirò a metà della mass start delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, quando si trovava al comando dopo essere stato spettacolare nelle prime due serie al poligono. Il biathleta venne trasportato in ospedale e i primi accertamenti esclusero delle complicazioni, ma uno studio elettrofisiologico ha poi evidenziato un’anomalia di conduzione elettrica a livello atriale che ha consigliato una successiva ablazione, già effettuata e perfettamente riuscita”. Il trentino ha così deciso di chiudere in anticipo la propria stagione e di saltare le ultime tappe della Coppa del Mondo, dove avrebbe potuto battagliare per la conquista della Sfera di Cristallo generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tommaso Giacomel tra sgambate in bici e biathlon dal divano di casa

Biathlon, Tommaso Giacomel falloso e fuori dal podio nell’individuale alle Olimpiadi. Vince BotnLa precisione ha sorriso a un grande Johan-Olav Botn nella 20 km individuale di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Biathlon, malore in gara per Tommaso Giacomel: cosa è successoEra davanti a tutti, poi si è accasciato sulla neve a causa di un malore: si è dovuto ritirare Tommaso Giacomel, biatleta che gareggiava nella...

Una raccolta di contenuti su Tommaso Giacomel.

Tommaso Giacomel, l'aggiornamento dopo il malore alle Olimpiadi: Ablazione al cuore, tra due settimane nuovi testTRENTO. Il fuoriclasse trentino del biathlon Tommaso Giacomel è stato sottoposto ad un'operazione di ablazione al cuore dopo il malore accusato durante le Olimpiadi – mentre si trovava in testa nella ... ildolomiti.it

Tommaso Giacomel, il biathleta operato al cuore per un'ablazioneQuando ieri pomeriggio la Fisi ha comunicato l'esito della serie di indagini diagnostiche cui è stato sottoposto Tommaso Giacomel all'ospedale Galeazzi di Milano, svolte ... ilgazzettino.it