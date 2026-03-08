toccando il vuoto paura e vertigine sul palcoscenico con lodo guenzi

Stasera alle 21 al teatro comunale di Cavriglia, Lodo Guenzi presenta lo spettacolo «Toccando il vuoto!», tratto dal romanzo di Joe Simpson e adattato da David Greig. La messa in scena, diretta da Silvio Peroni, vede l’attore protagonista interpretare le emozioni e le sfide di un’esperienza di paura e vertigine. L’evento si tiene in un teatro di Cavriglia e coinvolge il pubblico con una rappresentazione intensa.

Arezzo, 8 marzo 2026 – C’è Lodo Guenzi con lo spettacolo «Toccando il vuoto!», tratto dal romanzo di Joe Simpson, per l’adattato di David Greig e diretto da Silvio Peroni, sarà protagonista questa sera domenica 8 marzo alle 21 al teatro comunale di Cavriglia. Guenzi porta in scena una vicenda di amicizia, colpa e resilienza ambientata durante una scalata nelle Ande peruviane, che interroga lo spettatore sulle scelte estreme e sulle responsabilità umane. Con Lodo Guenzi saliranno sul palco anche Eleonora Giovanardi, Giovanni Anzaldo e Matteo Gatta. Tratto da una storia vera, «Toccando il vuoto» ci trasporta nelle Ande del 1985. Qui, durante una scalata che si trasforma in una lotta disperata contro la montagna e contro il destino, Joe Simpson e Simon Yates restano vittime di un incidente drammatico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Toccando il Vuoto: Lodo Guenzi e la Scelta Estrema! Teatro Eugenio Pazzini, Verucchio (RN), Emilia-Romagna 15 marzo 2026 18:00 Acquista i tuoi biglietti in prevendita su Liveticket - https://liveticket.it/evento.aspxId=612595&InstantBuy=1 - facebook.com facebook

