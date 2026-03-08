Tirreno riparte | 1165 km 15.550 metri e Ganna al via

La Tirreno-Adriatico riparte domani da Lido di Camaiore con una cronometro individuale di 15,55 km. La corsa, lunga 1165 km con un dislivello totale di 15.550 metri, vede tra i partecipanti il ciclista Ganna, che prenderà il via alla competizione. La gara rappresenta l'apertura ufficiale della stagione ciclistica.

La Tirreno Adriatico riparte domani da Lido di Camaiore con una cronometro individuale che segna l’inizio della stagione. La 61esima edizione si estenderà per sette tappe, coprendo 1165.5 chilometri e superando 15.550 metri di dislivello totale. Tra i nomi in gara spiccano due ex vincitori come Primoz Roglic e Nairo Quintana, mentre Filippo Ganna è il favorito assoluto per la prova contro il tempo di apertura. L’arrivo finale è fissato a San Benedetto del Tronto per domenica 15 marzo, mantenendo la tradizione storica della corsa dei Due Mari. Il percorso non prevede un arrivo in salita vero e proprio, ma offre diverse frazioni impegnative che richiederanno attenzione costante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

