Due atleti dell’Asd stanno partecipando ai Mondiali di tiro alla fune a Taiwan, con la trasferta che si svolge in questi giorni. La squadra italiana si prepara a competere in una delle tappe più importanti della stagione, con l’obiettivo di ottenere miglioramenti e risultati significativi. La competizione si svolge in Asia, coinvolgendo rappresentative da diversi paesi.

La città di Morbegno "vola" a Taiwan in vista dei Mondiali di tiro alla fune. Due atleti dell’Asd Tiro alla fune Valtellina, Mattia Martinalli e Cristian Fiorini, sono stati infatti selezionati per far parte della spedizione azzurra che parteciperà alla sfida planetaria in programma nei prossimi giorni a Taipei, capitale di Taiwan. I due valtellinesi gareggeranno nel campionato mondiale per club difendendo i colori di una formazione d’élite denominata Morbegno - FIGeST. Si tratta di una squadra "all-star" che unisce i migliori talenti del panorama italiano, nata dalla sinergia tra la Federazione e le realtà locali, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli internazionali in una delle culle mondiali di questa disciplina sportiva molto praticata anche in Bassa Valle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tiro alla fune. La trasferta è a Taiwan

