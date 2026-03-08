Thomas Wolfe dal primo vagito forbici alla mano

Nel 1947, durante un incontro con alcuni studenti dell’Università del Mississippi, William Faulkner fu invitato a indicare i quattro scrittori americani contemporanei più rilevanti. Thomas Wolfe era presente in quella occasione e, fin dalla nascita, aveva ricevuto in dono delle forbici.

Scrittori statunitensi Nel 1928 Maxwell Perkins fu chiamato a editare l’opera prima di Thomas Wolfe, il torrenziale «O lost»: da Mattioli la versione tagliata, che entusiasmò l’autore, «Angelo, guarda il passato» Scrittori statunitensi Nel 1928 Maxwell Perkins fu chiamato a editare l’opera prima di Thomas Wolfe, il torrenziale «O lost»: da Mattioli la versione tagliata, che entusiasmò l’autore, «Angelo, guarda il passato» Nel 1947, durante un incontro con alcuni studenti dell’Università del Mississippi, a William Faulkner fu chiesto di nominare i quattro scrittori americani contemporanei più importanti. Faulkner assegnò il primo posto a... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Thomas Wolfe, dal primo vagito, forbici alla mano José è il primo nato del 2026 a Treviglio, il primo vagito a Bergamo è di AndréSe Treviglio strappa il primato a Bergamo con il primo nato, Melanie colora di rosa il reparto di maternità dell’Ospedale Bolognini di Seriate Due... José è il primo nato del 2026 a Treviglio, il primo vagito a Bergamo è di André, Seriate in rosa con MelanieSe Treviglio strappa il primato a Bergamo con il primo nato, Melanie colora di rosa il reparto di maternità dell’Ospedale Bolognini di Seriate Due... Contenuti e approfondimenti su Thomas Wolfe. Argomenti discussi: C’era una volta l’America: la scoperta di Thomas Wolfe; Ferdinando Fuga, proto-illuminismo di un progettista dedito allo Stato. Libri da leggere, la scoperta dell’America di Thomas WolfeAngelo, guarda il passato, capolavoro fluviale dell’autore che ispirò gran parte degli scrittori del Novecento, da Kerouac a DeLillo, è di nuovo in libreria ... repubblica.it