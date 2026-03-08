Tgcom24 compie 25 anni ma non c' è tempo per guardarsi indietro

Tgcom24 festeggia i suoi 25 anni di attività, segnati da un costante aggiornamento di notizie. La testata di Mediaset ha pubblicato ogni giorno nuove notizie, con frequenti aperture e breaking news. Nel corso del tempo ha mantenuto un ritmo serrato di aggiornamenti, senza pause o pause prolungate, focalizzandosi sull'informazione quotidiana.

Un giorno dopo l'altro, un'apertura o una breaking dopo l'altra": ti volti ed è il primo quarto di secolo della nostra testata Mediaset. Ma non c'è molto tempo per guardarsi indietro: semmai bisogna guardare già avanti.