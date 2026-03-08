Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata in Campania, con l’epicentro individuato nella zona di Forino. L’evento sismico è stato avvertito in diverse aree circostanti, senza segnalazioni di danni significativi o feriti. Le autorità regionali stanno monitorando la situazione e proseguono le verifiche sul territorio.

"> Terremoto a Forino: Ultime Notizie e Dettagli. Oggi, 8 marzo 2026, la giornata è iniziata con una leggera scossa di terremoto nella zona di Forino, situata in provincia di Avellino. Il fenomeno sismico, che ha catturato l’attenzione e la preoccupazione dei residenti, è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 7:28, con una magnitudo di 2.8. Le Specifiche della Scossa. Secondo quanto comunicato dall’INGV, la scossa ha avuto il suo epicentro proprio a Forino ed è stata avvertita anche nei comuni limitrofi. Risultano coinvolti nella percezione del movimento tellurico i cittadini di diverse località in provincia di Avellino e nel Salernitano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Terremoto in Campania: scossa di magnitudo 2.8, epicentro localizzato.

Scossa di terremoto, epicentro localizzato nella provincia di FrosinoneUna lieve scossa di terremoto è stata avvertita nella serata di oggi, 20 gennaio 2026, nell’area a sud di Roma.

Leggi anche: Terremoto nel Bresciano, scossa di magnitudo 3.4: epicentro a Gargnano

Aggiornamenti e notizie su Terremoto in Campania scossa di....

Temi più discussi: Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 2.8 a Forino; Terremoto ai campi Flegrei, forte scossa avvertita anche a Napoli: paura tra la popolazione; Napoli, due scosse di terremoto ai Campi Flegrei; Terremoto nell'Avellinese: lieve scossa a Forino, nessun danno segnalato.

Terremoto in Campania: scossa di magnitudo 2.8, epicentro localizzato.Secondo quanto comunicato dall’INGV, la scossa ha avuto il suo epicentro proprio a Forino ed è stata avvertita anche nei comuni limitrofi. Risultano coinvolti nella percezione del movimento tellurico ... napolipiu.com

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.8 a Forino (AV) nella regione Campania, dati in tempo realeUna scossa di terremoto di magnitudo 2.8 si è verificata alle ore 07:28:37 del 8 marzo 2026 con epicentro localizzato nei pressi di Forino (AV) nella regione Campania. Il sisma si è verificato a una p ... inmeteo.net

Scossa di terremoto in provincia di Avellino: epicentro a Forino - facebook.com facebook

Terremoto di magnitudo 5.5 in Grecia: danni e black out, scossa avvertita in tutta la Puglia x.com