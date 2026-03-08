Terremoto all’alba | scossa di magnitudo 5.5 Tanta paura

All’alba, il Nord-Ovest della Grecia ha subito una scossa di magnitudo 5.5. La terra ha tremato, svegliando molte persone e creando paura tra i residenti. Le autorità non hanno segnalato feriti o danni al momento. La scossa è stata percepita in diverse zone della regione, portando a una immediata reazione di allerta. Nessun altro dettaglio su eventuali conseguenze è ancora stato comunicato.

Un terremoto di magnitudo 5.5 ha interessato all'alba il Nord-Ovest della Grecia, svegliando numerosi residenti e causando momenti di allarme, ma senza che al momento risultino feriti o danni segnalati dalle autorità. L'evento sismico è stato rilevato alle 5.32 ora locale (le 4.32 in Italia ) e ha coinvolto in particolare l'area dell' Epiro, una zona montuosa dove la sismicità è un fenomeno noto e monitorato con attenzione. Le prime stime indicano un ipocentro a circa 10 chilometri di profondità, un parametro che spesso contribuisce a rendere la scossa più avvertibile in superficie, anche quando non produce conseguenze strutturali. In diverse località dell'entroterra, il movimento è stato percepito come breve ma deciso, con segnalazioni di persone svegliate nel cuore della notte e uscite all'esterno per precauzione.