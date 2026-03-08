Terremoto al Dall' Ara | il Verona risorge il Bologna affonda

Durante la partita tra Bologna e Verona, il Verona ha vinto 2-1, con reti di Rowe al 4° minuto del secondo tempo, Frese all'8° e Bowie all'11°. Il Bologna ha schierato un 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali e Zortea in difesa. La gara si è giocata allo stadio Dall'Ara e ha visto il Verona risalire dopo un inizio difficile.

Bologna-Verona 1-2 RETI: 4' st Rowe, 8' st Frese, 11' st Bowie. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Zortea 5.5 (33' st Lykogiannis sv), Vitik 5 (38' st Pobega sv), Lucumì 5.5, Joao Mario 5.5; Ferguson 5.5 (21' st Sohm 5.5), Moro 5.5; Orsolini 5 (21' st Bernardeschi 6Bologna-Verona 1-2), Odgaard 5, Rowe 6 (33' st Dominguez sv); Castro 5. In panchina: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri. Allenatore: Italiano 5.< HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 5.5; Edmundsson 6, Nelsson 6, Frese 7; Oyegoke 6 (37' st Valentini sv), Akpa-Akpro 6, Gagliardini 6.5, Harroui 6.5 (29' st Suslov 6), Bradaric 6; Orban 7 (48' st Al-Musrati sv), Bowie 7 (37' st Sarr sv). 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Terremoto al Dall'Ara: il Verona risorge, il Bologna affonda Leggi anche: Bologna-Verona 1-2, super rimonta Hellas al Dall’Ara Bologna, bentornato a casa. Un rigore di Berna affonda l’Udinese. Tris di vittorie, Dall’Ara riconquistatoNon sarà l’Ariston, non sarà il Festival, ma il Bologna è tornato a cantare a casa sua. Un video della prima scossa di terremoto di magnitudo 4.3, da Forlì.Video Valentyna Valentina 13/01 Tutti gli aggiornamenti su Terremoto al Dall'Ara il Verona risorge.... Temi più discussi: COMUNICATO DI ATTIVITA' VULCANICA del 2026-03-01 17:23:40(UTC) - STROMBOLI. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dall'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza si osserva che è in corso; Sartori: Oggi Lucio sarebbe molto orgoglioso del nostro Bologna; Terremoto Napoli oggi, 28 febbraio, scossa 3.5 avvertita da molte persone in zona Flegrea alle 11.18; Il terremoto, Ragalna e l'Etna: la storia sismica dell'area e cosa aspettarsi. Terremoto al Dall'Ara: il Verona risorge, il Bologna affondaBologna-Verona 1-2 RETI: 4' st Rowe, 8' st Frese, 11' st Bowie. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Zortea 5.5 (33' st Lykogiannis sv), Vitik 5 (38' st Pobega sv), Lucumì 5.5, Joao Mario 5.5; Ferguson 5.5 ... msn.com Il caso Dall’Ara. La Repubblica Bologna: Lo stadio, lo stallo, i costi. E quello nuovo non si faràIl caso Dall’Ara. Lo stadio, lo stallo, i costi. E quello nuovo non si farà scrive quest'oggi il La Repubblica Bologna in prima pagina. Non solo i problemi in campo per la formazione di Vincenzo ... m.tuttomercatoweb.com Il Bologna si butta via: al Dall’Ara vince l’Hellas in rimonta | Le pagelle x.com La squadra di Sammarco passa 2-1 al Dall’Ara. Pari senza reti tra i viola e i gialloblù - facebook.com facebook