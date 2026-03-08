Terremoto ad Avellino scossa 2.8 in provincia

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 si è verificata questa mattina alle 7 in provincia di Avellino. L’evento sismico è stato rilevato dall’Ingv e si è verificato in una zona rurale della provincia, senza segnalazioni di danni o feriti. La terra ha tremato per pochi secondi, suscitando timore tra la popolazione locale.

(Adnkronos) – Terremoto oggi in provincia di Avellino, dove una scossa di magnitudo 2.8 è stata registrata questa mattina alle 7.28. Il sisma, secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è avvenuto a 1 km da Forino, a una profondità di 5,6 km. Sal Da Vinci, esposto dall’avv. Angelo Pisani, dopo il commento di Cazzullo Da noi. a ruota libera, domenica 8 marzo: gli ospiti e le anticipazioni di oggi Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Terremoto ad Avellino, scossa 2.8 in provincia Terremoto oggi a Foggia, scossa di magnitudo 3 con epicentro ad Apricena: avvertita in tutta la provinciaSecondo i rilievi dell'INGV, un terremoto di magnitudo 3 ha colpito oggi la provincia di Foggia con epicentro nel comune di Apricena. Leggi anche: Terremoto in provincia Catanzaro: scossa di magnitudo 3.8 Terremoto ad Avellino Una raccolta di contenuti su Terremoto ad Avellino scossa 2 8 in.... Temi più discussi: Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 2.8: epicentro a Forino; Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 2.8 a Forino; Terremoto a Catania di magnitudo 4.5: epicentro a Ragalna, danni ad edifici e scuole chiuse; Terremoto ai campi Flegrei, forte scossa avvertita anche a Napoli: paura tra la popolazione. Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 vicino a Forino: evento registrato dall’INGVUna scossa di terremoto di magnitudo ML 2.8 è stata registrata nella mattinata di domenica 8 marzo 2026 nell’area dell’Irpinia, in provincia di Avellino. Secondo i dati della Sala Sismica dell’INGV di ... irpiniaoggi.it Terremoto in provincia di Avellino: scossa di magnitudo 2,8Una scossa di magnitudo 2,8 è stata registrata questa mattina alle 7.28 in provincia di Avellino. Il sisma, secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è avvenuto a 1 km ... napoli.repubblica.it Terremoto in Campania, scossa avvertita tra Irpinia e Valle dell'Irno | DATI e MAPPE - facebook.com facebook C’è stato un terremoto di magnitudo 5.5 sull’isola di Sumatra, in Indonesia x.com