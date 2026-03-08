Terremoto a Forino | scuole chiuse per verifiche di sicurezza

Questa mattina alle 7:28 si è verificato un terremoto di magnitudo 2.8 nel territorio di Forino. In seguito alla scossa, il Comune ha deciso di chiudere temporaneamente le scuole e ha incaricato l’Ufficio Tecnico di effettuare verifiche di sicurezza sugli edifici scolastici. La decisione è stata presa in via precauzionale per garantire l’incolumità di studenti e personale.

A seguito della scossa di terremoto registrata questa mattina alle ore 7:28, di magnitudo 2.8 con epicentro nel territorio comunale di Forino, l'Amministrazione Comunale ha disposto, in via precauzionale, un sopralluogo dell'Ufficio Tecnico in tutti gli edifici scolastici. Pertanto, per la giornata di domani, lunedì 9 marzo, tutte le scuole resteranno chiuse al fine di consentire lo svolgimento delle necessarie verifiche di sicurezza. Seguiranno ulteriori aggiornamenti al termine dei controlli. Seguirà apposita ordinanza sindacale.