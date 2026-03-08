A Collis sono state annunciate le prime adesioni per l'acquisto di centomila quintali di uva provenienti dalle Terre d’Oltrepò. Si tratta di una quantità significativa che potrebbe aumentare, secondo quanto riferito, e coinvolge un importante gruppo veneto con una presenza consolidata nel settore. La notizia riguarda principalmente le aziende agricole e i produttori della zona, che attendono sviluppi sui contratti e sulle consegne.

Centomila quintali di uva promessi a Collis. E potrebbero essere solo i primi. Il grande gruppo veneto, che conta già 2.000 soci, una quindicina di giorni fa aveva chiesto chi, tra gli agricoltori oltrepadani, fosse disponibile a conferire il raccolto della prossima vendemmia, in modo da predisporre un dettagliato piano industriale per la Cantina Terre d’Oltrepò, e le prime risposte sono arrivate: nei giorni scorsi diversi produttori si sono messi in fila per consegnare agli uffici i moduli ritirati all’ultima assemblea. Tra questi non c’erano solo i soci di TdO, ma anche alcune aziende in passato allontanate per divergenze con la precedente dirigenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Terre d’Oltrepò, prime adesioni. Centomila quintali di uva a Collis

Terre d’Oltrepò, bicchiere pieno: “Collis vuole anche La Versa”Broni (Pavia) – «Oltre a quella del gruppo Collis Veneto Wines non esistono altre offerte sul tavolo e la cantina La Versa è parte integrante del...

Terre d’Oltrepò, l’ombra dello spezzatino: Collis vuole Casteggio e Broni, non La VersaCasteggio (Pavia), 14 gennaio 2026 – I vertici di Collis Veneto Wine Group hanno incontrato ieri alcuni agricoltori casteggiani dai grandi volumi di...

Terre d'Oltrepò ha iniziato la vendemmia: Bisogna scongiurare il fallimentoBroni (Pavia), 18 agosto 2025 – I trattori in coda davanti ai cancelli della cantina Terre d’Oltrepò non ci sono stati, ma le prime uve dei soci sono state conferite. Era stato fissato in 1500 ... ilgiorno.it

Crisi Terre, Confagricoltura chiede tavolo sulla trattativaUn tavolo di confronto con le associazioni agricole, i commissari, Collis e l’assessore regionale Alessandro Beduschi per dissipare i dubbi riguardo alla trattativa in corso che coinvolge la Cantina ... laprovinciapavese.gelocal.it

