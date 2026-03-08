Terra di Fiumi Il manifesto per lo sport

Lo sport è stato al centro di un evento al Teatro comunale Carlo Rossi, dove è stato presentato il Manifesto condiviso delle Comunità e della Capitale dello Sport. L'iniziativa si è svolta dopo due giorni di incontri e si propone di sottolineare il ruolo dello sport come elemento fondamentale per la cittadinanza e lo sviluppo locale. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle comunità e delle istituzioni locali.

Lo sport come pilastro della cittadinanza e motore di sviluppo locale. È il cuore del Manifesto condiviso delle Comunità e della Capitale dello Sport, presentato ieri mattina al Teatro comunale Carlo Rossi, al termine di una due giorni di incontri. L'evento ha sancito un'alleanza strategica tra la realtà locale di Terra di Fiumi e le principali eccellenze sportive europee del 2026, a partire da Napoli Capitale Europea dello Sport. Al tavolo della firma erano presenti otto Comunità europee dello Sport. Oltre a Terra di Fiumi, rappresentata dai sindaci di Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Pizzighettone, San Fiorano, Senna Lodigiana e Somaglia, vi erano rappresentanti di San Marino e altre realtà nazionali.