Terni vanno in cerca di asparagi e precipitano in un fosso pieno di rovi

Una coppia di anziani è finita in un fosso pieno di rovi mentre stava cercando asparagi a Terni. I due hanno perso l’equilibrio e sono scivolati nel burrone, rimanendo bloccati tra le piante spinose. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno estratto gli anziani e li hanno portati in salvo. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Disavventura per una coppia di anziani nella zona di San Bartolomeo. Intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpino Disavventura per una coppia di anziani precipitati in un fosso pieno di rovi mentre andavano alla ricerca di asparagi. L'episodio si è verificato nella prima serata di ieri, 7 marzo, nella zona di San Bartolomeo a Terni. Dopo la caduta, gridando aiuto, sono stati sentiti da alcuni passanti lungo la strada vicina, che hanno provveduto a dare l'allarme alla centrale dei vigili del fuoco. Il personale del 115 è intervenuto, ritrovandoli velocemente e recuperandoli, anche grazie al supporto del personale del soccorso alpino. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, l'anziana coppia non ha riportato traumi seri, solo qualche escoriazione e tanta paura.