Ternana-Gubbio 0-1 Fabio Liverani | Meno brillanti rispetto agli avversari E' mancata un pizzico di energia

Nella partita tra Ternana e Gubbio, il Gubbio ha vinto 1-0 grazie a un gol di Ghirardello. Fabio Liverani ha commentato che la sua squadra è stata meno brillante rispetto agli avversari e ha evidenziato la mancanza di energia. La sconfitta permette al Gubbio di raggiungere la Ternana a quota 42 punti in classifica.

Una rete di Ghirardello decide il posticipo serale Ternana-Gubbio 0-1. Una sconfitta che consente ai rossoblù di agganciare i rossoverdi a 42 punti in graduatoria. Il tecnico Fabio Liverani, intervenendo in sala stampa, ha commentato la prova fornita dai suoi ragazzi. Quinta sconfitta casalinga per la Ternana in questa stagione, la sesta considerando anche la semifinale di andata di Coppa Italia. Le parole del mister: "Sono stati bravi gli altri e diamo merito ai rossoblù. E' mancata un poco di energia. L'episodio ha fatto la differenza. Ci abbiamo provato cambiando qualcosa anche nel reparto d'attacco. L'episodio del gol annullato a Ferrante ha fatto la differenza.