Tentano di raggiungere il bivacco ma restano bloccati a 2300 metri a causa della neve

I soccorritori sono intervenuti ieri sera sulla catena del Jôf di Montasio per un secondo intervento di emergenza. Un gruppo di escursionisti ha cercato di raggiungere il bivacco, ma si è trovato bloccato a 2300 metri a causa della neve. L’intervento di soccorso è stato necessario per assisterli e garantire la loro sicurezza.

Un secondo intervento di soccorso si è reso necessario nella serata di ieri, sabato 7 marzo, sulla catena del Jôf di Montasio. Una chiamata è arrivata al Nue112 da parte di due escursionisti in difficoltà sotto la ferrata Ceria Merlone, l'itinerario che conduce al Bivacco Vuerich. I due avrebbero voluto raggiungere il bivacco per trascorrervi la notte ma, giunti a circa 2350 metri di quota sopra Forca Lis Sieris, non sono più riusciti a proseguire a causa della neve inconsistente, nonostante l'attrezzatura. La Sores ha quindi attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino, la Guardia di finanza e l'elisoccorso regionale, decollato non appena concluso il precedente intervento.