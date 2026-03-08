Tentano di fare sesso sul porta bidoni davanti a ristorante | FOTO

Nella notte tra sabato e domenica, davanti al ristorante Chichibio in Largo Sant’Elena a Caserta, due persone hanno tentato di avere un rapporto sessuale sul porta bidoni. La scena si è svolta in pieno centro storico, attirando l’attenzione dei passanti. La situazione è stata immortalata in una foto che circola sui social.

Due giovani protagonisti di un episodio notturno che ha fatto discutere nel centro storico della città, con il ristorante Chichibio danneggiato durante il tentativo di “gesto erotico” estremo Un gesto estremo e sconsiderato è avvenuto nella notte tra sabato e domenica davanti al ristorante Chichibio, situato in Largo Sant’Elena, nel cuore del centro storico di Caserta. Secondo quanto raccontato dai gestori, due giovani hanno tentato di avere rapporti sessuali sul porta bidoni dell’immondizia situato davanti al locale, arrivando a rompere la struttura e causando un danno all’attività. Le telecamere di sicurezza del ristorante hanno immortalato l’intera scena. 🔗 Leggi su Casertanews.it Ristorante panoramico, teatro, discoteca, piscina, spa: l'ex cementificio diventerà la "Porta d'Abruzzo" [VIDEO-FOTO]Da “mostro industriale” a nuova porta d’ingresso turistica e produttiva della città. Leggi anche: SEGNALAZIONE | Rifiuti a San Leo davanti ai bidoni Una raccolta di contenuti su Tentano di fare sesso sul porta bidoni.... Discussioni sull' argomento Alimenti amici dei farmaci per dimagrire. Anche al ristorante; Tentano di rubargli l’auto ma affronta il ladro (e riesce a scacciarlo): il video; Rubano a un'anziana monili per 23mila euro, poi tentano la fuga in treno: bloccati; Attenti alla truffa delle telefonate mute: allerta per le chiamate finte sul cellulare, come funzionano (e come difendersi). Tentano di truffare una famiglia fingendo di essere rimasti in panne: denunciati dalla polizia - facebook.com facebook Tentano di rianimarla per mezz’ora, tragedia a Rivalta: donna di 35 anni muore in un incidente x.com