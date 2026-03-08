Telefono Rosa Piemonte 708 donne vittime di violenza a Torino nel 2025 | dodici avevano meno di 16 anni

Nel 2025, Telefono Rosa Piemonte ha registrato 708 donne vittime di violenza a Torino, di cui 12 avevano meno di 16 anni. Ogni ora e mezza si verifica un nuovo contatto attraverso la sezione di aiuto online, via email o sui social. Questi numeri mostrano l’attività quotidiana dell’associazione nel supporto alle donne in difficoltà nella città.

Ogni ora e mezza un contatto nella sezione aiuto online, via mail o sui social del Telefono Rosa Piemonte di Torino. Il totale, nel 2025, supera quota 5.728 contatti. Sono questi i numeri che vengono resi noti in occasione di domenica 8 marzo, Giornata della Donna. Una celebrazione che non deve limitarsi a essere tale, sconfinando nella realtà quotidiana e nelle sfide che ancora oggi il genere femminile deve affrontare. Salari ingiusti, pregiudizi e, ancora, la violenza. Nel 2025 sono state 708 le donne che hanno chiesto aiuto e che sono state accolte da Telefono Rosa Piemonte di Torino, vittime di violenza maschile. Circa 60 richieste di aiuto in media al mese. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

